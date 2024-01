Domani, alle ore 18, l'Empoli sarà ospite del Verona al Bentegodi in quello che si annuncia come uno scontro diretto per quanto riguarda la lotta salvezza. Le due squadre arrivano alla partita dopo aver subito rispettivamente due ko, anche se gli scaligeri sono usciti dalla sfida di San Siro contro l'Inter con molti rimpianti. Motivo per cui Aurelio Andreazzoli invita l'ambiente a non sottovalutare l'avversario: "Guardando la classifica, ti fai un'immagine che non è corretta sui gialloblù - ha fatto notare il tecnico dei toscani in conferenza stampa -. Bisogna guardare le partite, contro chi giocano e come giocano, quanto sono propositivi, quanto hanno a disposizione pur facendo un po' di mercato in uscita.

Il Verona è una squadra importante e la classifica non rispecchia sempre i valori. Credo che neanche la nostra classifica rispecchi quanto la nostra squadra ha prodotto finora".