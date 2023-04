Basta un gol segnato su rigore da Ciccio Caputo all'Empoli per avere ragione del Lecce, nella gara posticipata di un'ora a causa di un cortocircuito verificatosi negli spogliatoi dei toscani che ha aperto il programma del lunedì di Serie A. Tre punti messi in cascina dalla squadra di Paolo Zanetti, che rimane salda al 14esmo posto in classifica portandosi a 12 punti dal terzultimo posto occupato dall'Hellas Verona.