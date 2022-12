L'edizione odierna di Repubblica riporta la testimonianza di Paulo Dybala, attaccante ora alla Roma ma della Juventus al tempo dei fatti contestati, sull'ormai famosa manovra stipendi: "Io ero contrario e con me gli stranieri - ha esordito -. I senatori cercavano di trovare un accordo tra la società e il gruppo. Alla fine sono loro che comunicano alla società la decisione della squadra di accettare. Questa era una cosa molto strana. Tutti avevamo dubbi. Era strana una seconda richiesta, molti hanno lasciato ai procuratori la scelta. Poi non cambiava nulla, era solo spostare i soldi. Se vai via, te li danno comunque… Era solo uno spostamento in avanti", ha concluso.