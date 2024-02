Due partite, nessun gol: si sono chiuse entrambe sullo 0-0 le due sfide delle ore 15 di sabato di questa 23esima giornata del campionato di Serie A. Pareggio a reti bianche a Udine, dove l'Udinese controlla per tutto il primo tempo ma non riesce a pungere il Monza, salvato da un ottimo Michele Di Gregorio. Valentin Carboni ha disputato 57 minuti entrando al posto di Andrea Colpani. Ammonito Roberto Pereyra, salterà la gara contro la Juventus. Friulani che agganciano in classifica il Sassuolo.

Parità senza reti anche a Empoli, con la formazione di Davide Nicola che frena il Genoa dove ha debuttato il nuovo acquisto Vitinha, entrato al 77esimo al posto di Mateo Retegui. Il Genoa trova anche la via del gol con Stefano Sabelli, ma l'arbitro Feliciani annulla dopo una mischia confusa in area di rigore.