Vittoria di misura per la Roma che oggi ha espugnato 1-0 il Via del Mare di Lecce. Match in equilibrio quasi per tutta la sfida quando all’80’ un lampo di Dovbyk ha regalato i tre punti alla formazione di Claudio Ranieri.

Cin questo risultato i giallorossi restano in scia al Bologna e alla Juventus nella corsa per il quarto posto.

LECCE-ROMA 0-1

Marcatori: 80' Dovbyk

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo – Coulibaly (72′ Kaba), Ramadani (84′ Rebic) – Pierotti (58′ N’Dri), Helgason (72′ Berisha), Karlsson (58′ Banda) – Krstovic. A disp. Fruchtl, Samooja, Morente, Rafia, Veiga, Jean, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Sala. All. Marco Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar – Mancini, Hummels, N’Dicka – Saelemaekers (84′ El Shaarawy), Cristante, Konè, Angelino – Soule (71′ Shomurodov), Pellegrini (71′ Baldanzi) – Dovbyk (84′ Pisilli). A disp. De Marzi, Gollini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Pisilli, Sangarè. All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Gianluca Manganiello sez Pinerolo (Preti-Moro; IV Cosso; VAR Di Paolo-Ghersini).

NOTE: Ammoniti Karlsson (L), Baldanzi, Saelemaekers (R). Rec. 1′ pt, 6′ st.