Domenica pomeriggio divertente quella della 13esima giornata di Serie A, con due partite in programma. Girandola di emozioni in particolare a Empoli, dove il Sassuolo di Alessio Dionisi torna a sorridere dopo sei turni senza vittorie superando i padroni di casa per 4-3 al termine di un match senza padrone. Apre le marcature Francesco Caputo su rigore, poi Andrea Pinamonti e Matheus Henrique firmano il primo sorpasso emiliano prima che Jacopo Fazzini trovi il suo primo gol in Serie A per il 2-2. Nella ripresa, torna a ruggire Domenico Berardi: il bomber neroverde prima mette a segno un calcio di rigore, poi in pieno recupero trova la rete del definitivo 4-3 dopo che Viktor Kovalenko aveva trovato poco prima il pareggio.

E sempre in pieno recupero, arriva la vittoria del Frosinone di Eusebio Di Francesco a spese del Genoa. Dopo due gol d'autore firmati da Matias Soulé e Ruslan Malinovskyi nel primo tempo, a decidere è la zampata di Ilario Monterisi che al 93esimo fulmina Josep Martinez e corre per tutto il prato dello Stirpe per festeggiare sotto la curva dei tifosi gialloazzurri un successo insperato e importantissimo.