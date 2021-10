Dionisi: “Con la Juve vittoria insperata, felice per i tre punti”

L'allenatore dei neroverdi torna sul successo ottenuto contro la Juventus

In attesa della gara di domani contro l'Empoli, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi si è presentato in conferenza stampa per presentare il match contro i toscani, rispondendo anche sulla vittoria, ormai alle spalle, ottenuta con la Juve. "Una vittoria insperata, l'avevo detto anch'io, ma abbiamo vinto. Ora c'è l'Empoli, una squadra che fa bene fuori casa, dovremo rispettarla e dare una risposta vera a noi".

"Come mi vedi, normalmente. Fa piacere perché sono arrivati i 3 punti. Ad oggi è il risultato più importante, perché ho messo i piedi per la prima volta a Torino contro la Juve. Spero sia solo un ulteriore punto di partenza, per me e per il Sassuolo. Non possiamo fermarci a un risultato che si ricorderanno a distanza di anni quando si parlerà delle statistiche".