"Voi sapete quanto ci tengo alla Champions League" ha detto Aurelio De Laurentiis nella lunga conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, nuovo tecnico alla guida del Napoli. Conferenza durante la quale il numero uno dei campioni d'Italia muove una critica alla massima competizione europea: "Non per pensarla come Agnelli, a cui dissi che la Superlega è una cosa sbagliata, ma questa Champions è sbagliata. Così come l'Europa League e la Conference League. Ma la UEFA ha bisogno di attestati continui per essere rieletti. Io non posso modificare da solo ciò che si è incrostato nel sistema.

Però chiaramente la Champions è un parterre che mi permette di aumentare l'importanza del brand Napoli nel mondo. Noi abbiamo sempre giocato il ruolo dell'innovatore, l'avete visto con lo sponsor tecnico: non ci ho pensato due secondi a vestire anche quel ruolo lì. Cerchiamo di cambiare questo calcio, ma non è così facile. Bisognerebbe cambiare il cervello di troppe persone".