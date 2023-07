Non solo Giovanni Di Lorenzo. Nelle prossime ore potrebbero arrivare altri rinnovi in casa Napoli. A confermarlo è lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis direttamente dal palco di Dimaro: "Da domani i rinnovi continuano. E lì vedremo chi veramente ama il Napoli o chi invece punta ad altri lidi", ha concluso. Tra i giocatori in scadenza nel 2024 con i partenopei ci sono infatti anche Piotr Zielinski e Hirving Lozano.