Intervistato dall’emittente americana Cbs, Aurelio De Laurentiis è tornato anche sulla doppia sfida di Champions con il Milan. "Adesso dobbiamo vincere la Champions League, perché quest’anno penso che in Champions League siamo stati i più forti e solo per il pessimo arbitraggio in entrambe le partite siamo usciti - riporta la Gazzetta dello Sport -. Ma questo è il calcio, questa è la Uefa, questo è il mondo, quindi ci riproveremo l’anno prossimo e ancora negli anni successivi".