Tredicesimo in classifica con un margine di cinque punti sulla zona retrocessione, il Lecce domani scenderà in campo con l'obiettivo di scavalcare il Frosinone che lo precede di due punti. Uno scenario niente male per i salentini, sicuramente molto distante da quello che veniva dipinto la scorsa estate: "Ci davano per ultimi e penultimi, ma con lavoro e bravura si ottengono risultati diversi - la puntualizzazione del tecnico Roberto D'Aversa -. Dobbiamo andare in campo con determinazione ed entusiasmo.

In questo campionato ci sono squadre costruite per vincere e altre costruite per non perdere. Oggi solo Inter, Juve e Bologna hanno perso meno del Lecce, teniamo a mente questo fatto. Dobbiamo scendere in campo con la testa giusta e spinti dal nostro pubblico, che ci ha trascinato in tante partite", dice il tecnico dei salentini.