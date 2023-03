Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato anche della vittoria dello Spezia contro l'Inter, che complica il discorso salvezza per i grigiorossi: "Noi siamo concentrati sul nostro, altro non possiamo fare. Pensiamo solo a quello che possiamo fare noi da qui in avanti. Abbiamo tanta voglia di fare bene e dobbiamo restare concentrati su quello che possiamo fare, non sul resto", ha concluso.