Ci sono meriti e demeriti da dividere equamente nell'analisi fatta da Davide Ballardini in merito alla sconfitta di Udine, che ha bruscamente frenato le ambizioni della Cremonese di risalire la classifica dopo due successi consecutivi: "La nostra non è stata una bella prova, è verissimo, l’abbiamo affrontata non nel modo giusto - ha ammesso il tecnico dei grigiorossi in conferenza stampa -. Dovevamo essere più squadra, più compatti, ci siamo un po’ slegati e questo non deve succedere. Ma va anche detto che si è vista l’Udinese di inizio campionato, che ha dato due o tre gol a tutti, comprese Inter, Milan e Roma.

Dovevamo essere squadra, non dare spazio, concedere la loro metà campo ed essere più corti, stretti e compatti nella nostra. Detto questo magari avremmo perso lo stesso, perché l’Udinese ha dimostrato di stare bene e a vere le giuste motivazioni”.