Covid-19, due positivi nella Juve: Arthur e Pinsoglio in isolamento

I due casi rilevati nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica

Nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, nel gruppo squadra della Juve sono emerse le positività al Covid-19 di Carlo Pinsoglio e Arthur. Lo ha comunicato in una nota ufficiale il club bianconero, aggiungendo che " i suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore".