Presente a San Siro lunedì scorso per assistere a Inter-Fiorentina, Cesc Fabregas, tecnico del Como, parla così della squadra viola, avversario odierno nel lunch match della 25esima giornata di Serie A: "Non c'è stato molto da studiare perché hanno cambiato tanto. Quel tipo di schieramento lo hanno utilizzato per fronteggiare l'Inter. Contro altre squadre ha sempre giocato a 4-2-3-1.", ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di DAZN.