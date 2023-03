Dopo l'incontro di ieri con gli studenti della facoltà di Scienze Motorie, all’Auditorium CTO dell'ospedale di Careggi, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto alla facoltà di Economia di Firenze, dove è tornato a parlare del tema 'ricavi' nell'ambito calcistico: "Nessuno può dire che senza ricavi si possono fare grandi squadre. Certo si può provare a crescere piano piano, ma tutte le grandi squadre che vincono in Europa hanno introti di 4-5 volte superiori alle altre. In Italia negli ultimi 20 anni, il campionato l'hanno vinto le solite tre squadre, nella Liga lo stesso, anche in Premier vincono sempre le stesse con l'unica eccezione del Leicester. Ci sono squadre che fanno 400 milioni di ricavi e noi meno di 100, i tifosi devono sapere che senza aumentare i ricavi non si può andare da nessuna parte. Per questo io ritenevo necessario fare lo stadio per questo, per sfruttarlo 7 giorni su 7, non 2 ore a settimana, ma purtroppo ci sono dei vincoli come se fosse un monumento" spiega. "In tanti ci hanno criticato dicendo che Cabral e Jovic non avevano fatto gol ma non era vero.