Si sono concluse le due partite con fischio d'inizio alle ore 15. Clamorosa rimonta dell'Empoli all'Olimpico che nel finale segna due reti alla Lazio e porta a casa un punto importantissimo in ottica salvezza: in gol Felipe Anderson e Zaccagni per i padroni di casa, Caputo e Marin per gli ospiti. La squadra di Sarri resta così a tre lunghezze di distanza dall'Inter di Inzaghi. Pari a reti inviolate nell'altro match tra Spezia e Lecce.