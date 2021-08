Cagliari-Spezia 2-2: Joao Pedro riprende Thiago Motta

Termina in parità il penultimo match della prima giornata di Serie A

Avvio di campionato in salita per il Cagliari, costretto a rimontare in casa lo Spezia. La formazione di Thiago Motta si fa preferire per lunghi tratti del match e si porta sul 2-0 grazie a una botta da fuori di Gyasi (7') e a un inserimento perfetto di Bastoni (58'). A rimediare arriva il solito Joao Pedro, che fa doppietta con un destro da fuori (62') e un rigore (66'). Su quest'ultima occasione, però, non mancano le proteste degli ospiti che poco prima aveva reclamato un penalty per fallo su Gyasi. Da segnalare come Nandez, da mesi ormai accostato all'Inter, abbia giocato per tutto il match.