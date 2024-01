Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha presentato la sfida di campionato contro il Lecce. È stata l'occasione anche per parlare del rendimento dei nuovi, tra cui Gaetano Oristanio: "Di Oristanio sono molto contento perché ha sempre fatto la sua parte. Forse solo contro l'Inter non l'ho visto al 100%. E' un ragazzo determinato e sa quello che vuole. Lo sapevamo dall'inizio che non sarà un campionato facile, dobbiamo essere positivi.

Noi abbiamo tutte sfide. Ci aspettavamo qualcosa in più dai nuovi, ma non dobbiamo colpevolizzarli, stanno cercando di adattarsi. Andiamo a giocarci un pezzettino di Serie A. Il pubblico ci deve stare vicino perché abbiamo delle difficoltà. Solo così possiamo stare in A", ha concluso.