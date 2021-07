Cagliari, alterazioni cardiologiche per Ladinetti: stop di almeno tre mesi

L'annuncio del club rossoblu in un comunicato pubblicato sui canali ufficiali

Stop di almeno tre mesi per Riccardo Ladinetti, centrocampista del Cagliari. Al classe 2000 sono state evidenziate alcune alterazioni cardiologiche e la situazione dovrà essere monitorata con attenzione nelle prossime settimane. Il nome di Ladinetti era stato accostato all'Inter nell'ambito della trattativa per il ritorno in rossoblu di Radja Nainggolan.