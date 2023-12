"Abbiamo trovato una grande squadra del nostro campionato, l'Atalanta è una squadra forte, gioca da 7-8 anni in Europa e compete con Inter, Juventus e Napoli. Ha fisicità e tecnica, è una squadra completa" ha detto Thiago Motta a Sky Sport, nell'immediato post vittoria contro l'Atalanta, dove poi senza nascondersi ammette: "La nostra è stata una settimana fantastica con le vittoria contro Roma, Inter e Atalanta. Questi ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo con uno spirito fantastico. Vincere oggi era molto molto difficile, hanno fatto tutti bene. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono stati fantastici".

Prova di maturità superata?

"È un buon momento per il Bologna, ma da domani sarà il passato. Ci riposeremo con le nostre famiglie, penseremo ad altro, ma poi ci prepareremo al massimo per la gara a Udine, sempre difficile per noi".

l Bologna può competere per il quarto posto?

"Il presente dice che abbiamo fatto tre grandi partite, adesso dobbiamo riposare e recuperare. Pensiamo solo all'Udinese, non siamo neanche a metà campionato ed è inutile fare delle ipotesi adesso. Testa al Natale e all'Udinese, il resto conta poco".