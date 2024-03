Domani, al Castellani, il Bologna cercherà di riscattare la sconfitta contro l'Inter di sabato sera riprendendo un cammino che lo sta vedendo andare ad altissima velocità in zona Champions. "Non piace perdere né a me né ai ragazzi, ma la reazione del gruppo è stata buona - ha spiegato Thiago Motta in conferenza stampa -. Per tutta la partita abbiamo fatto una buona prestazione, considerando che abbiamo affrontato la prima in classifica. Abbiamo bisogno di tutti, come è stato fatto fino ad oggi. Penso all'ingresso di Fabbian contro il Cagliari che in cinque minuti ha messo a segno il gol vittoria, o agli spezzoni di gara giocati da Odgaard. Anche chi è in panchina riesce a trasmettere carica ai compagni e essere fondamentale per la squadra".