Riccardo Orsolini rischia di saltare Inter-Bologna del prossimo 20 dicembre, quando a San Siro si giocherà la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca. L'attaccante rossoblu, che in campionato aveva colpito i nerazzurri su rigore aprendo la strada alla rimonta finale, dovrà restare ai box per 4-5 settimane a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro.