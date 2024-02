In gol nel match vinto oggi in rimonta contro il Sassuolo, il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian, scuola Inter, ha risposto anche a una domanda su Inter-Juventus, big match in programma domani:

"Domani sera la guardi o hai una fidanzata che si arrabbia?", la domanda posta facendo eco a quanto dichiarato oggi dal difensore del Milan Matteo Gabbia: "Ho una fidanzata però non so ancora i programmi per domani. A me piace il calcio quindi credo che la guarderò assieme a lei", le sue parole a Sky Sport.