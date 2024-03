Sono ripresi oggi gli allenamenti del Bologna in vista della sfida con l'Empoli di venerdì sera. In giornata sono arrivati anche gli esami per Joshua Zirkzee, uscito in anticipo dal Dall'Ara contro l'Inter per infortunio: per l'attaccante lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane.