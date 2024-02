Nel primo match di questo venerdì della 25esima giornata di Serie A, il Torino ha superato il Lecce col punteggio di 2-0. Decisive le reti nella ripresa firmate dall'ex interista Raoul Bellanova al 50esimo e da Duvan Zapata al minuto 81. Con questo successo, i granata si portano a quota 36 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli, mentre il Lecce resta fermo a 24. I salentini hanno chiuso in dieci uomini per l'espulsione di Marin Pongracic, che sarà squalificato per la gara con l'Inter di domenica.