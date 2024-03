Basta un gol di Christian Pulisic, che sul finire del primo tempo trova una deviazione fortuita di Sebastiano Luperto per battere Elia Caprile, al Milan di Stefano Pioli per superare l'Empoli al termine di una partita solo a tratti convincente. Gol inizialmente annullato poi concesso dopo consulto tra arbitro e VAR, sufficiente ai rossoneri per operare il momentaneo sorpasso al secondo posto ai danni della Juventus, impegnata fra poco con l'Atalanta.

I toscani provano a rendere difficile la vita al Milan fino all'ultimo, ma alla fine devono arrendersi: con questa sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella di Cagliari, l'Empoli rimane a quota 25 in classifica, a meno uno dal terzultimo posto.