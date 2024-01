Mezzo passo falso della Juventus che ottimizza con un punto una giornata negativa. Milik si fa cacciare dopo pochi minuti per un'entrataccia. Poi a inizio ripresa Vlahovic mette a referto il vantaggio in mischia. Ma i toscani non mollano e agguantano il pareggio con Baldanzi. I toscani aggrediscono il gioco e ottengono il quarto punto in due partite. Interrotta la striscia di sette vittorie filate dei bianconeri, a più due sull'Inter con due partite in più.