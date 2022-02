Atalanta, Zapata vola in Finlandia: rischia di aver già finito la stagione

L'attaccante colombiano si è fato male domenica contro il Cagliari proprio nel giorno del suo ritorno in campo

L'Atalanta rischia seriamente di perdere Duvan Zapata per il resto della stagione. L'attaccante colombiano, dopo il brutto infortunio patito contro il Cagliari, domani andrà in Finlandia per una visita specialistica dal professor Orava a Turku, in modo da effettuare un ulteriore controllo specialistico e capire se bisognerà ricorrere a intervento chirurgico. "Per il centravanti ex Napoli e Udinese si parla di lesione del tendine dell'adduttore, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali", si legge su Tuttomercatoweb.