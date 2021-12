Atalanta, stop Zapata: c’è lesione. Il colombiano punta a rientrare con l’Inter

La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'infortunio del colombiano non sia grave. E la sosta natalizia aiuta

Si ferma Duvan Zapata. L'infortunio subito nell'anticipo di Genova si è rivelato essere una lesione di primo grado all'adduttore della coscia desta per l'attaccante di Gasperini. A rivelare l'esito degli esami è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la lesione sia comunque di modesta entità e il recupero non dovrebbe essere troppo lungo. Anche grazie alla sosta. L'obiettivo del colombiano è quello di tornare a disposizione per Atalanta-Inter del 16 gennaio.