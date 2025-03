Gasperini ritrorva parzialmente Hien, ma perde Daniel Maldini. L'ex jolly offensivo del Monza si è fermato per lombalgia. Le sue condizioni sono da verificare in vista del big match contro l'Inter tra una settimana.

Il difensore ha invece lavorato parzialmente ijn gruppo, da capire se riuscirà a strappare una convocazione contro la Juve. Terapie anche per gli infortunati Stefan Posch, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca e Odilon Kossounou. Non saranno disponibili per il big match di domenica.