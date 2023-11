Intervenuto a Sky Sport prima di scendere in campo contro lo Sturm Graz, in Europa League, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi, ha risposto sul percorso della Dea: "Se ci sentiamo una big? Noi ci sentiamo l'Atalanta e non una cosa diversa. Sappiamo da dove veniamo e cosa abbiamo fatto per conquistarci quello che abbiamo vissuto. La nostra mentalità però non la cambieremo mai. Ogni partita nasconde delle insidie ma non devono cambiare la nostra mentalità. La classifica del campionato si fa partita dopo partita e vedremo dove arriveremo".

Vede una crescita del campionato italiano in Europa?

"Penso di sì. Penso che il campionato italiano sia molto difficile e competitivo dove ci sono grandi allenatori che molto spesso poi vanno all'estero e fanno bene. Penso che dopo la Premier, che ha uno strapotere economico rispetto agli altri Paesi, l'Italia sia il campionato più bello d'Europa".