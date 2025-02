Intervenuto a DAZN prima della fischio d'inizio del match di questo pomeriggio, momentaneamente in corso, contro il Cagliari, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi è tornato sul torto subito nell'ultima gara giocata dalla squadra di Gasperini contro il Bruges e valida per l'andata di play off di UCL: "È un gravissimo errore, evidente e confermato da tutti. Ci ha creato un grave danno, è un vero peccato. Abbiamo visto tutti l'episodio, si chiude qui quella cosa e ora pensiamo a questa gara. Martedì sarà difficile sperando che quell'episodio non sia chiave per la qualificazione" ha tuonato il dirigente nerazzurro prima di tornare a focalizzarsi sul campionato.

Focus sul cammino in Serie A:

"Tutte la partite sono importanti, tutti i punti sono determinanti. Il campionato è ancora lungo, sarà una gara difficile contro un Cagliari sempre ben messo in campo. Sarà una partita tosta".