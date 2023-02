Vittoria importante in ottica Champions League per l'Atalanta che si è imposta per 2-0 sul campo della Lazio portandosi a -2 dall'Inter seconda, in attesa della partita degli uomini di Inzaghi lunedì. A fine gara Gian Piero Gasperini ha parlato così a DAZN: "Queste prestazioni ti danno fiducia. Se giochi così contro una squadra forte come la Lazio, da queste partite ne esci convinto e pensi di poterle ripetere. Adesso andiamo avanti: il campionato è una corsa a tappe, c'è tempo per tutti quanti e vedremo se nel momento decisivo avremo la convinzione giusta. Quello che ha fatto questo gruppo è straordinario, andando oltre le proprie potenzialità.