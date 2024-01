Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla qualificazione ai quarti di Coppa Italia: "La formula della Coppa Italia è questa, è un po' sbilanciata, a volte può essere a favore, a volte andare a vincere con Inter e Milan non è semplice, ma è pur vero che con loro abbiamo vinto due settimana fa. Questa è una competizione che se si vincono due partite si va in semifinale: la difficoltà è evidente, ma vogliamo anche passare il turno".