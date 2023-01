Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si concentra sui passi in avanti fatti dalla Dea rispetto a qualche mese fa: “Sicuramente adesso c’è più attenzione e convinzione di voler vincere. In alcune partite, ad esempio contro Inter e Napoli dove eravamo in vantaggio che con un po’ di convinzione in più potevamo vincere. Mi sembra che sotto quell'aspetto siamo migliorati, abbiamo un po' di carogna dentro, incominciamo a guardare la classifica. Sembrava tutto dovuto, nonostante tutto siamo lì a giocarcela".