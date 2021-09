Atalanta furiosa per l’arbitraggio: “Qualcuno dovrebbe chiarire questi episodi”

"Annullare il gol di Djimsiti è illogico. Ora mi aspetto qualcosa", ha aggiunto Marino a Sky

Non si placano le polemiche relative agli episodi accaduti oggi in Atalanta-Fiorentina 1-2. A fine gara, il dg orobico Umberto Marino non ha nascosto l'insoddisfazione per l'operato arbitrale: "Qualcuno dovrebbe chiarirci questi episodi - ha esordito a Sky Sport -. Facciamo incontri e ci confrontiamo e poi ci sono episodi che non hanno logica. Qualcuno dovrebbe dire qualcosa, è ingiustificabile non avere interpretazione di questi episodi. Sul gol annullato ci hanno detto che Zapata poteva interferire: mi chiedo come. Perché ci danno questo fallo di mano per Maehle se con il Bologna non lo hanno dato? C'è caos, libera interpretazione, non c'è una spiegazione logica. La palla è in uscita, qualcuno dovrebbe dire come stanno le cose. Annullare il gol di Djimsiti è illogico. Nessuno dice nulla anche se si parla tanto di comunicazione, mi aspetto qualcosa", ha concluso.