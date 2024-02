Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match pareggiato per 1-1 contro Milan: "Pari che ci soddisfa? Sì, è giusto. Siamo stati un po' sottotono, soprattutto nel primo tempo. Non abbiamo costruito niente, poco, e il Milan ha fatto pressing, ci ha messo in difficoltà, Nel secondo tempo è stata una battaglia, non siamo mai entrati in partita da Atalanta, costruendo molto poco.

Quindi si, penso che sia un ottimo punto per noi. Tra 72 ore già in campo contro l'Inter? Preferisco sempre giocare invece che allenarmi (ride ndr). Siamo divenati giocatori proprio per giocare queste tipo di partite".