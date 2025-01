Dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro l'Inter, l'Atalanta torna a concentrarsi sul campionato nel tentativo di riprendere la vetta della classifica. Qualche minuto prima del fischio d'inizio della trasferta al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, Charles De Ketelaere ha fatto un veloce punto della situazione a DAZN: "Come squadra abbiamo fatto bene e sono soddisfatto anche io per la stagione che ho disputato fin qui", ha detto l'ex Milan che poi ha aggiunto: "Siamo tanti attaccanti e in quel ruolo mi diverto a giocare e a servire assist per i compagni. Mi sento molto bene nel reparto offensivo".