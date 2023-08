Il campionato dell'Atalanta iniziera quest'oggi alle 18:30 con il match sul campo del Sassuolo, ma Gian Piero Gasperini ha già perso uno degli acquisti più importanti arrivati durante il calciomercato estivo. Il nuovo attaccante degli orobici El Bilal Touré ha infatti subito un grave infortunio nell'ultima amichevole disputata contro la Juventus, riportando una rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. I tempi di recupero sono stati stimati in poco più di 3 mesi, con l'attaccante ex Almeria che però a gennaio potrebbe essere convocato dal Mali per la Coppa d'Africa e quindi saltare un altro mese di Serie A. Per il nuovo arrivo del club bergamasco si prospetta una stagione d'esordio decisamente travagliata.

Luca Pesenti