Aronica: “Tanti meriti a Spalletti, Napoli può dare fastidio alle favorite”

Il punto dell'ex difensore partenopeo

L'ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha analizzato ai microfoni de "Il Mattino" il momento positivo del Napoli e la possibilità d'esser coinvolto fortemente nella lotta al titolo, creando scompiglio nel solco che Inter e Milan hanno intenzione di scavare sin dall'avvio stagionale: "Tanti dei meriti della posizione in classifica del Napoli sono di Spalletti. E' stato bravissimo a riportare entusiasmo in una piazza che sembrava distrutta dopo quel pareggio col Verona. Questo Napoli dove può arrivare? Fare previsioni diventa difficile dopo appena 5 partite, ma credo che possa disturbare le favorite per la lotta al titolo".