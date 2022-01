Ancora positivi tra le file dell’Udinese, trema anche l’Atalanta

Risultato positivo un giocatore che ha preso parte alla gara disputatasi ieri contro i bergamaschi

Ancora beghe in Serie A legate al Covid. Notizia dell'ultim'ora è la comparsa di altri positivi nel gruppo squadra dell'Udinese, positività che spaventano pure l'Atalanta. Il club friulano infatti "comunica che, all’esito di nuovi test molecolari effettuati questa mattina, oltre ad un ulteriore membro dello staff, è risultato positivo al Covid-19 un giocatore che ha preso parte alla gara disputatasi ieri contro l’Atalanta. Il Club ha immediatamente attivato tutti i protocolli previsti dalle normative in vigore ed ha informato le autorità sanitarie competenti della riscontrata positività di uno degli elementi scesi ieri in campo alla Dacia Arena. I membri del gruppo squadra attualmente positivi e in isolamento sono, cosi, tredici (nove calciatori più quattro componenti dello staff)" si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale.