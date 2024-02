Continuano le polemiche rivolte alla classe arbitrale della Serie A. Dopo il ko interno per mano del Bologna, la Lazio è entrata in silenzio stampa, come fa sapere Sky Sport che rende note le ragioni della decisione vagliata dalla società capitolina: i laziali non hanno gradito la direzione di gara di Maresca.

In particolare, gli episodi poco graditi sono quelli relativi all'intervento in area ai danni di Isaksen, giudicato regolare anche dal VAR, e la presunta mancata espulsione di Fabbian. I tentativi da parte di Sarri e Fabiani di ricevere chiarimenti da parte di Maresca a termine del primo tempo hanno fatto surriscaldare il momento.