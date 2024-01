L'Atalanta risolve la questione Frosinone nel breve volgere di 19 minuti: tanti ne corrono dal fischio d'inizio quando gli uomini di Gian Piero Gasperini si trovano già avanti per tre reti a zero, grazie al calcio di rigore firmato da Teun Koopmeiners e le reti di Ederson e Charles de Ketelaere. Il resto della gara vede la Dea cercare di allargare ulteriormente la forbice, riuscendoci nel finale di partita con i gol di Davide Zappacosta ed Emil Holm. Un 5-0 pesante per la squadra di Eusebio Di Francesco che esalta la formazione nerazzurra, ora ad un solo punto di distacco dalla Fiorentina quarta in classifica.