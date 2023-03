Terzo pareggio a reti bianche in questa 25esima giornata di Serie A. Al Ferraris di Genova la Sampdoria di Dejan Stankovic prolunga la sua serie senza vittorie non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 contro la Salernitana di Paulo Sousa, che ottiene il secondo risultato utile di fila dopo il successo per 3-0 contro il Monza. I blucerchiati rimangono ultimi in classifica con 12 punti, mentre i campani sono 16esimi a quota 25.