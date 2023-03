"Sta facendo un ottimo campionato, è in lotta per un posto in Champions. In casa credo sia la prima squadra in Europa, o tra le prime 3, ad aver subito meno gol. Solo 5 in 11 partite, viene da 4 vittorie in casa senza prendere gol. Sarà una bella partita, in uno stadio pieno. Troveremo anche una bella giornata primaverile, dobbiamo essere bravi a fare una bella gara" sono le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match di domani contro la Roma che in conferenza stampa però sottolinea: "La partita di domani sera è importante, andiamo a giocarci uno scontro diretto con la Roma e serve staccare chi è dietro, iniziare a staccare il Bologna e non è semplice. Davanti siamo lontani per ora, vediamo passo dopo passo e l'evoluzione del campionato. L'importante è andare a Roma e fare una bella partita".

Ha delle affinità con Mourinho come viene detto?

"Se mi accomunano a lui sono molto contento, ha vinto 26 trofei in carriera e non sono pochi. A Roma sta facendo un ottimo lavoro, la Roma era da qualche anno che non lottava per entrare in Champions, ha fatto 44 punti. Mi dispiacerebbe se domani non ci fosse, spero di vederlo in campo. Secondo me una volta che l'allenatore viene buttato fuori dalla partita gli si può dare una multa, poi la volta dopo deve essere in panchina. Con le multe si può magari aiutare chi ha bisogno".