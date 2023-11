Intervenuto a DAZN prima di Juventus-Cagliari, l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri è stato interpellato anche sulla diffida di Federico Gatti in vista del derby d'Italia. "Bisogna fare una prestazione per noi stessi - ha detto innanzitutto a proposito del match da poco iniziato -, perché comunque è una partita importante, vale tre punti, contro una squadra che viene da tre vittorie, due in campionato e una in Coppa Italia. Noi veniamo da una striscia di vittorie importante, ma oggi è la giornata più pericolosa. Quindi basta affrontarla con grande equilibrio, compattezza e fare una partita giusta anche tecnicamente".

Gatti è diffidato. Pensa che il Cagliari possa puntarlo con i suoi giocatori veloci?

"No, l'importante è la partita di oggi, non dobbiamo pensare tra quindici giorni, perché altrimenti vanifichiamo tutto e disperdiamo energie. In questo momento la partita importante è quella di oggi e dobbiamo fare bene questa".