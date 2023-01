Alla vigilia di Napoli-Juve, big match che può rimescolare ulteriormente le carte in chiave scudetto, Massimiliano Allegri ha provato a spostare la pressione sulla capolista : "Non è un crash test, è una partita del campionato - le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa -. Veniamo da risultati importanti, il Napoli lo stesso perché ha 44 punti e può girare a 50. Domani sarà una partita non decisiva, ma molto importante per loro.