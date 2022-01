Allegri: “Mai vinto con le prime quattro, non possiamo parlare di scudetto”

"In grado di guardare solo alla prossima sfida" ammette

Egle Patané

Weekend di doppia sfida per il manto del Meazza che dopo Inter-Venezia di questo pomeriggio, sarà teatro di scena di Milan-Juventus, in programma per domani sera. Alla vigilia del match, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri presenta la gara in conferenza stampa rispondendo anche sulle ambizioni della sua squadra.

Con un buon risultato domani e un acquisto dal mercato potete puntare più in alto?

“Non andiamo troppo in là con le cose, ora affrontiamo il Milan che ha fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo e gli vanno fatti i complimenti, a Stefano che ha fatto un ottimo lavoro. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare lì attaccati, arrivare a fine febbraio nelle migliori condizioni di classifica, non possiamo pensare in questo momento troppo in là o parlare di scudetto. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita”.

Non avete mai vinto con le prime quattro, domani occasione giusta?

“Non è questione di vincere con una big, domani tre punti sarebbero importanti. Sappiamo che non è facile, il Milan fa gol, ha ottime caratteristiche sia su palle alte che nei contropiedi. Ha giocatori con ottima tecnica, vengono da un periodo lungo con tanti risultati. Stiamo lavorando per cercare di agguantare e rimanere vicino alle prime quattro. Poi che non abbiamo vinto con le prime quattro, speriamo che domani sia la prima volta".

Siete all’altezza delle migliori?

“Purtroppo le prime quattro partite o ce le levano dal campionato o fanno media. Anche vero che se le altre sbagliano gli salti addosso. Adesso abbiamo una serie di partite importanti in cui dobbiamo fare bene”.