Allegri dopo il ko contro l’Empoli: “Questi due passi falsi ci aiuteranno”

Il tecnico bianconero commenta così la sconfitta subita in Serie A contro l‘Empoli

C'è amarezza per Massimiliano Allegri, che dal ritorno alla Juventus ha portato a casa solo un punto. Al termine del match perso contro l'Empoli, l'allenatore bianconero parla così a DAZN: "Non è stato un problema di personalità, la squadra all'inizio abbiamo fatto bene poi al primo errore abbiamo subito il gol. Bisogna avere un po' più di tranquillità e di pazienza, dovevamo giocare di più di squadra e non singolarmente. C'è tutto il tempo per recuperare, dobbiamo lavorare sulla compattezza. Questi due passi falsi ci aiuteranno. Bisogna attaccare meglio l'area, la cosa che dispiace è che abbiamo sbagliato troppo tecnicamente perché siamo andati troppo in frenesia. Ci sono le partite in cui vai in svantaggio e devi avere la tranquillità per ribaltarla. E' un momento di crescita cercando di fare le cose semplici, essere più compatti. Ci sono stati troppi giocatori che hanno sbagliato delle cose tecnicamente che non sbagliano in altre partite. Oggi abbiamo capito cosa non dobbiamo fare, dispiace perché lasciamo per strada cinque punti".